1)Степень диссоциации 100 молекул соляной кислоты в растворе 94% .Число непродиссоци??рованных молекул а)94 б)6 в)16 2)Число катионов бария полученных при диссоциации 100 молекул Ba(OH)2 если степень диссоциации основания 7...

Химия

1)Степень диссоциации 100 молекул соляной кислоты в растворе 94% .Число непродиссоци??рованных молекул а)94 б)6 в)16 2)Число катионов бария полученных при диссоциации 100 молекул Ba(OH)2 если степень диссоциации основания 75% а)75 б)150 в)25 3)Число анионов полученных при диссоциации 100 молекул BaCL2 если степень диссоциации слои 80% а)80 б)20 в)160 4)Число всех ионов полученных при полной диссоциации 100 молекул H2SO4 если степень диссоциации кислоты 98 % а)98 б)196 в)294 5)Число всех частиц полученных при полной диссоциации гидросульфата натрия NaHSO4 если степень диссоциации 65% а)230 б)195 в)35 6)Реакции ионного обмена которые протекают до конца а)Na2CO3+HCl б)KNO3+NaCl в)KOH+H2SO4 г)BaCl3+K2SO4 д)KOH+NaOH 7)Сумма всех коэффицентов в ионном полном уравнении реакции Ca(NO3)2+K2CO3= a)3 б)11 в)9 г)12 8)Сумма коэффицентов в ионном полном уравнении реакции Na2SO3+HCl= a) б)11 в)9 г)7 9)Сумма всех коэффицентов в ионном сокращенном уравнении реакции Ba(OH)2+HNO3= а)6 б)8 в)10 г)9 ответьте хотя бы на некоторые,если есть возможность то подробно(необязательно)

Автор: Гость