Помогите пожалуйста с 174-ым заданием
Математика
Помогите пожалуйста с 174-ым заданием
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ММЖ МЖМ ЖММ Всего: 3 варианта Верный: 1 вариант Вероятность=верный/всего=1/3 Ответ:1/3
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