Помогите решить уравнение 10-х=7 х-7=3 х+7=10
Алгебра
Помогите решить уравнение 10-х=7 х-7=3 х+7=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-х=7. Х-7=3. Х=10-7 Х=7+3 Х=3. Х=10 Х+7=10 Х=10-7 Х=3 отметь как лучший ответ и не за что
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