Обьясни, как строение Нервной и костной ткани соотвествует выполняемыми ими функ??иями?

Биология
Обьясни, как строение Нервной и костной ткани соотвествует выполняемыми ими функ??иями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ткани это совокупность клеток и неклеточных структур (неклеточных веществ) сходных по происхождению строению и выполняемых функциям
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