Обьясни, как строение Нервной и костной ткани соотвествует выполняемыми ими функ??иями?
Биология
Обьясни, как строение Нервной и костной ткани соотвествует выполняемыми ими функ??иями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ткани это совокупность клеток и неклеточных структур (неклеточных веществ) сходных по происхождению строению и выполняемых функциям
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тік төртбұрыштың ұзындығы 3, 6,..., см. Тік төртбұрыштың ені 4,4,4 см. Тік төртбұрыштың периметрі қанша см
Информатика
Математика