Помогите пожалуйста решить задачу! Надо срочно. Работая один, насос может откача??ь 1512 литров воды за 12 часов, а вместе с другим насосом за 9 часов. За какое время может откачать это количество воды второй насос,работая од...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу! Надо срочно. Работая один, насос может откача??ь 1512 литров воды за 12 часов, а вместе с другим насосом за 9 часов. За какое время может откачать это количество воды второй насос,работая один? В заранее спасибо!!

Автор: Гость