В двух пачках 160 тетрадей,причём в одной из них в 3 тетрадей больше тетрадей,чем в д??угой.Сколько тетрадей в каждой пачке?

Математика

В двух пачках 160 тетрадей,причём в одной из них в 3 тетрадей больше тетрадей,чем в д??угой.Сколько тетрадей в каждой пачке?

Автор: Гость