В двух пачках 160 тетрадей,причём в одной из них в 3 тетрадей больше тетрадей,чем в д??угой.Сколько тетрадей в каждой пачке?
Математика
В двух пачках 160 тетрадей,причём в одной из них в 3 тетрадей больше тетрадей,чем в д??угой.Сколько тетрадей в каждой пачке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 3 раза или на 3 тетради больше?
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