Из 1000 вычити 999и увеличь разность в 1000 раз

Математика
Из 1000 вычити 999и увеличь разность в 1000 раз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000-999=1 1*1000=1000
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