8+y=17 помогите решить
Математика
8+y=17 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+у=17 у=17-8 у=9 ======= 8+9=17 17=17
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