1, укажіть ряд спільнокореневих слів а). стрункий, виструнчився,струнний,стрункість. б).нажалітися, жалібний, жаль, ужалити. в). вухо, вушний, навушний, вухастий. г). коса, скошений, косити, косий. 2. позначте рядо...

Қазақ тiлi

1, укажіть ряд спільнокореневих слів а). стрункий, виструнчився,струнний,стрункість. б).нажалітися, жалібний, жаль, ужалити. в). вухо, вушний, навушний, вухастий. г). коса, скошений, косити, косий. 2. позначте рядок слів, у яких префікс (при) в усіх випадках передбачає значення наближення, приєднання а).пришкільний, пристаркуватий, прилеглий б). прилягти, приєднати, пришвартуватися. в). пришити, приклеїти, присунути. г). пригадати, придрімати, прибудувати. 3. позначте рядок слів, я ких суфікс не є синонімічними. а). учитель, програміст, шліфувальник б).художниця,співачка,поетеса в). ножище, кулачище, річище г). студентство, дітвора, роботяга 4. Позначте ряд слів із суфіксами, які викор.в офіційно-діловому стилі а). конструювання,повернення, поліпшення. б). білісінький, рівнесенький, теплесенький в). столик, рієчка, ящичок г).хитрун, базікало, роботяга

Автор: Гость