1. Укажите центр чёрной металлургии, которые в размещении ориентирубтся на рудное сырьё А) Донецк, Макеевка Б) Кривой Рог, Никополь В)Мариуполь, Енакиево Г) Алчевск, Краматорск

География

1. Укажите центр чёрной металлургии, которые в размещении ориентирубтся на рудное сырьё А) Донецк, Макеевка Б) Кривой Рог, Никополь В)Мариуполь, Енакиево Г) Алчевск, Краматорск

Автор: Гость