1. Укажите центр чёрной металлургии, которые в размещении ориентирубтся на рудное сырьё А) Донецк, Макеевка Б) Кривой Рог, Никополь В)Мариуполь, Енакиево Г) Алчевск, Краматорск
География
1. Укажите центр чёрной металлургии, которые в размещении ориентирубтся на рудное сырьё А) Донецк, Макеевка Б) Кривой Рог, Никополь В)Мариуполь, Енакиево Г) Алчевск, Краматорск
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Гость:
Центр черной металлургии,которые в размещении ориентирующийся на рудное сырье -это Донецк,Макеевка. Поэтому верно (а)
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