Каких главных правил стоит придерживаться людям,чтобы жизнь общества была спокойной и счастливой?
Право
Каких главных правил стоит придерживаться людям,чтобы жизнь общества была спокойной и счастливой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)не красть 2)не убивать 3)не пить 4)не насиловать
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