Спиши продолжение текста о снегирях.В первых трех предложениях поставь по одному пропущенному знаку препинания.Вставь буквы и отметь другие орфограммы. Текст: Но почему снегири прилетают к нам зимой,когда многие птицы улетаю...

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Спиши продолжение текста о снегирях.В первых трех предложениях поставь по одному пропущенному знаку препинания.Вставь буквы и отметь другие орфограммы. Текст: Но почему снегири прилетают к нам зимой,когда многие птицы улетают в жаркие страны.Так происходит потому что наш климат для снегирей-это lt;жаркие страныgt;. Летом они улетают на север а осенью возвращаются к нам. Вот в это время мы их и видим Задания: 1)Догадайся,почему в доном случае слова жаркие страны у автора даны в кавычках,а в другом нет 2)Какая часть вопроса для краткости заменена словами Так происходит? Прочитай ее 3)В предпоследнем предложении подчеркни главные члены.Что соединяет союз?Подчеркни и второстепенные члены ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МАЛО ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ ЗАВТРА СДАВАТЬ НАДО

Автор: Гость