Пожалуйста напишите краткий пересказ Гарри Поттер и тайная комната!

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Стремясь заполучить выгодный контракт, мистер Дурсль приглашает в дом Мейсонов. Гарри должен тихо сидеть у себя в комнате, как будто его вообще нет, но с появлением домового эльфа Добби, стремящегося предупредить об опасности и отговорить от долгожданной поездки в Хогвардс, сделать это непросто. Род, Фред и Джорз Уизли вызволяют Гарри из заточения, и они отправляются в «Нору». Пришло время отправляться в Хогвартс. Рону и Гарри не удается попасть на платформу девять и три четверти, поезд уходит без них. Друзья решают воспользоваться летучим фордиком мистера Уизли. Странные голоса слышатся Гарри, а в Хогвартсе происходят нападения на учеников и ходят слухи о Тайной комнате с его чудовищем, наследием Слизерина, что должно изгнать грязнокровок. Дуэльный клуб, раскрывает окружающим возможность Гарри разговаривать со змеями, что вызывает определенные подозрения. В руки к Гарри попадает волшебный дневник Тома Реддла, 50 лет назад ему удалось «изобличить» того, кто в первый раз открыл Тайную комнату. Им оказался Хагрид. Хагрид арестован, а Даблдор отстранен от занимаемой должности. Однако, совет Хагрида: «следовать за пауками» - и встреча с Арагогом дают друзьям подсказку. Джини Уизли попадает в руки к наследнику Слизерина. Вход в Тайную комнату оказывается в туалет Плаксы Миртл. Гарри сталкивается с Томом Реддлом (он же Волан-де-Морт), использующий силы Джини для того, чтобы стать телесным. Реддл выпускает василиска. Мечом Гриффиндора Гарри побеждает василиска и при помощи его зуба уничтожает дневник Реддла.