Периметр треугольника ABC равен 15,5 см. Длина стороны BC в 1,5 раза больше длины сторон?? AB. Длина стороны AC составляет 0,6 длины стороны AB. Найдите длины сторон треугольника.

Математика
Периметр треугольника ABC равен 15,5 см. Длина стороны BC в 1,5 раза больше длины сторон?? AB. Длина стороны AC составляет 0,6 длины стороны AB. Найдите длины сторон треугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крч вот так. есь че проверь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прошу помоги мне эту задачу ******
Ответить
Русский язык
Спиши продолжение текста о снегирях.В первых трех предложениях поставь по одному пропущенному знаку препинания.Вставь буквы и отметь другие орфогра...
Ответить
Литература
Почему мир так жесток к детям?
Ответить
Окружающий мир
Как выглядит Древней Руси картинки
Ответить
Литература
Пожалуйста напишите краткий пересказ Гарри Поттер и тайная комната!
Ответить