1. Укажите, в чем заключается синтаксически звуковая особенность есенинских строк. Напишите, как называется такое средство: Задремали звезды золотые, Задрожало зеркало затона. 2. Назовите одним словом, вспомнив старинную русс...

Русский язык

1. Укажите, в чем заключается синтаксически звуковая особенность есенинских строк. Напишите, как называется такое средство: Задремали звезды золотые, Задрожало зеркало затона. 2. Назовите одним словом, вспомнив старинную русскую жизнь: а) старинные русские стихи; б) отважный, доблестный воин в Древней Руси; в) почтовая станция в старину. 4. Укажите, какие слова могут менять свое значение: а) белки б) стрелы в) стрелки г) стены. Задание 5. В стране выученных правил. 1. Напишите, каким принципом русской орфографии регулируется написание данных слов: а) туш.. б) изморо..ь в) к..мпания. 2. Решите, что необходимо определить, чтобы правильно написать слова: а) ни..корослый, ни..падающий; б) вз..мать, из..мать; в) вид..т, вид..вший. 3. Укажите, как можно объяснить выбор глагольных суффиксов: а) засуха обезвод..ла почву; б) почва обезвод..ла от засухи. 4. Определите условие, от которого зависит выбор букв в причастиях: а) откач..нная вода; б) взвеш..нный товар; в) вымен..нный нож.

Автор: Гость