1. Укажите вещества, кристаллы которых состоят из ионов а. хлорид калия KCI б. иод в. алмаз г. фторид натрия NaF д. вода H2O 2. Выбурите верные ответы Элементы главной подгруппы 1 группы учавствуют в оброзовании химиче...

Химия

1. Укажите вещества, кристаллы которых состоят из ионов а. хлорид калия KCI б. иод в. алмаз г. фторид натрия NaF д. вода H2O 2. Выбурите верные ответы Элементы главной подгруппы 1 группы учавствуют в оброзовании химической связи а коволентной неполярной б коволентной полярной в ионной Элементы главной подгруппы 7 группы могут учавствовать в оброзовании химической связи а ионой б ковалентной неполярной в ковалнтной полярной

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