Поперечная волна распространяеться вдоль резинового шнура со скоростью 3 м/с, а частота колебаний 2 Гц. В каких по отношению одна к другой фазах колеблются точки резинового шнура, если расстояние между этими точками 75 см? Чему...
Физика
Поперечная волна распространяеться вдоль резинового шнура со скоростью 3 м/с, а частота колебаний 2 Гц. В каких по отношению одна к другой фазах колеблются точки резинового шнура, если расстояние между этими точками 75 см? Чему равен здвиг фаз между ними?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L=V/v=3/2=1,5 м Расстояние между точками волны равно половине волны. Волны колеблются в противофазах. Сдвиг составляет pi
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