Поперечная волна распространяеться вдоль резинового шнура со скоростью 3 м/с, а частота колебаний 2 Гц. В каких по отношению одна к другой фазах колеблются точки резинового шнура, если расстояние между этими точками 75 см? Чему...

Физика

Поперечная волна распространяеться вдоль резинового шнура со скоростью 3 м/с, а частота колебаний 2 Гц. В каких по отношению одна к другой фазах колеблются точки резинового шнура, если расстояние между этими точками 75 см? Чему равен здвиг фаз между ними?

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