150. В результате бескислородного этапа энергетического обмена веществ в клетке ??бразуются: 1) 2 молекулы АТФ 3) 38 молекул АТФ 2) 4 молекулы АТФ 4) молекула глюкозы 151. Какой процесс происходит в рибосомах? 1) окис...

Биология

150. В результате бескислородного этапа энергетического обмена веществ в клетке ??бразуются: 1) 2 молекулы АТФ 3) 38 молекул АТФ 2) 4 молекулы АТФ 4) молекула глюкозы 151. Какой процесс происходит в рибосомах? 1) окисление углеводов 3) гидролиз липидов 2) синтез молекул белка 4) образование АТФ 152. В процессе двойного оплодотворения растений образуются 1) запасающая ткань 3) зародыш и эндосперм 2) завязь и семядоли 4) околоплодник 153. Выберите генотип рецессивного гомозиготного организма 1) АА 3) аа 2) Аа 4) Ав 154. В результате какого процесса образуются гаметы хордовых животных? 1) митотическое деление клетки 3) двойного оплодотворения 2) дробления зиготы 4) мейотического деления клетки 155. Какие гаметы образуются у организма с генотипом ааВв? 1) Ав, ав 3) аа, Вв 2) аВ, ав 4) АВ, ав 156. Систематическая категория, которая реально существует в природе 1) класс 3) род 2) семейство 4) вид 157. Бактерии переживают неблагоприятные условия в состоянии 1) споры 3) зиготы 2) цисты 4) диапаузы 158. В организме человека с кислородом воздуха взаимодействует 1) белок, определяющий R-фактор 3) фибриноген плазмы 2) гемоглобин эритроцитов 4) тканевая жидкость 159. Какой тканью образованы кости скелета человека? 1) мерцательным эпителием 3) соединительной тканью 2) скелетными мышцами 4) железистым эпителием 160. Растения какой группы образовали залежи каменного угля? 1) моховидные 3) цветковые 2) папоротниковидные 4) нитчатые водоросли 161. Начальное звено в цепях питания обычно составляют 1) грибы 3) растения 2) бактерии 4) мелкие насекомые 162. Влажность среды, необходимая для жизни организмов – это фактор 1) биотический 3) антропогенный 2) абиотический 4) непериодический 163. Укажите господствующую группу растений на Земле в настоящее время 1) голосеменные 3) покрытосеменные 2) моховидные 4) папоротниковидные 164. Употребление в пищу хорошо прожаренного мяса позволяет избежать заражения 1) яйцами аскариды 3) бычьим цепнем 2) ботулизмом 4) палочкой Коха 165. Какая биологическая наука изучает утомляемость скелетных мышц и восстановление их работоспособности? 1) анатомия 3) физиология 2) цитология 4) биохимия 166. Переход электронов на более высокий энергетический уровень происходит в световую фазу фотосинтеза в молекулах 1) хлорофилла 3) углекислого газа 2) воды 4) глюкозы 167. Почему вирусы выделяют в особую группу организмов? 1) не имеют клеточного строения 3) возбудители многих болезней 2) не содержат нуклеиновых кислот 4) являются паразитами 168. К прокариотам относятся 1) животные клетки 3) цианобактерии 2) растительные клетки 4) клетки грибов 169. В ходе митотического деления клетки перемещение хромосом к плоскости экватора происходит в: 1) профазе 3) телофазе 2) метафазе 4) анафазе 170. Одноклеточную зелёную водоросль хламидомонаду по типу питания относят к 1) сапротрофам 3) хемотрофам 2) фототрофам 4) паразитам 171. Каким организмам обеспечивают передвижение выросты цитоплазмы, жгутики и реснички? 1) кишечнополостным 3) плоским червям 2) простейшим 4) круглым червям 172. Определите, какие по генотипу растения тыквы нужно скрещивать, чтобы получить равное число белых и жёлтых плодов (белая окраска доминирует над жёлтой) 1) Аа и Аа 3) АА и АА 2) Аа и аа 4) АА и аа 173. В результате какого процесса образуются гаметы хордовых животных? 1) митотическое деление клетки 3) двойного оплодотворения 2) дробления зиготы 4) мейотического деления клетки 174. Какие гаметы образуются у организма с генотипом ааВв? 1) Ав, ав 3) аа, Вв 2) аВ, ав 4) АВ, ав 175. Чем отличаются высшие растения от низших? 1) расчленением тела на органы 3) вегетативным размножением 2) наличием таллома 4) размножением спорами

Автор: Гость