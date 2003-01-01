(367 710:35-2 335 242:329)*375 __________________________ ((16 531+763*1099):718-65)*71= _________________-эта полоска озночае?? дробь
Математика
(367 710:35-2 335 242:329)*375 __________________________ ((16 531+763*1099):718-65)*71= _________________-эта полоска озночае?? дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(367710:35-2335242:329)*375 ______________ ((16531+763*1099):718-65)*71=46 1)367710:35=10506 2)233524:329=709,8 3)10506-709,8=9796,2 4)9796,2*375=3673575 5)763*1099=838537 6)838537+16531=855068 7)855068:718=1190,9 8)1190,9-65=1125,9 9)1125,9*71=79938,9=79939 10)3673575:79939= =45,95=46
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