Помогите пожалуйста.Спишите предложения, выделите грамматические основы. Укажит?? смысловое значение второго предложения. 1. Погода была ужасная ветер выл мокрый снег падал хлопьями фонари светили тускло. 2. Варвара прислушалас...
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Помогите пожалуйста.Спишите предложения, выделите грамматические основы. Укажит?? смысловое значение второго предложения. 1. Погода была ужасная ветер выл мокрый снег падал хлопьями фонари светили тускло. 2. Варвара прислушалась донёсся шум вечернего поезда. 3. В Мексике похвалить вещь в чужом доме нельзя её заворачивают вам в бумажку. 4. Павел чувствует чьи‐то пальцы дотрагиваются до его руки выше кисти. 5. Степан боялся подойти к обрыву было очень скользко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Погода(---) была(===) ужасна(~~~),-ветер(---) выл(===), мокрый(~~~) снег(---) падал(===) хлопьями(- - -),фонари(----) светили(===) тускло(- - -). 2. Варвара(___)прислушалась(===), донёсся(===) шум(___)вечернего(~~~) поезда(- - -). 3. В Мексике(_._._.) похвалить(==) вещь(___) в чужом(~~~) доме(_._.) нельзя(==),её(- - -) заворачивают(===) вам(- - -) в бумажку(_._.). 4. Павел(__)чувствует(==) чьи‐то(~~~) пальцы(- - -), дотрагиваются(==)до его(~~) руки(- - -) выше кисти(_._._). 5. Степан(__) боялся(==) подойти(==) к обрыву(_._._.),было(==) очен(==)скользко(==).
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