Помогите пожалуйста буксую на месте уже больше часа

Математика
Помогите пожалуйста буксую на месте уже больше часа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При x≥0 имеем x∈[3;9], 7 целых значений (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) при x≤0 имеем x∈[-9;-3], 7 целых значений (-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3) итого 14 целых решений имеет неравенство
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