Рассмотрите выражение 10-15+20 как сумму, переставте слагаемые в этой сумме всеми возможными способами

Математика

Рассмотрите выражение 10-15+20 как сумму, переставте слагаемые в этой сумме всеми возможными способами

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