Рассмотрите выражение 10-15+20 как сумму, переставте слагаемые в этой сумме всеми возможными способами
Математика
Рассмотрите выражение 10-15+20 как сумму, переставте слагаемые в этой сумме всеми возможными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если выражение СУММА, то слагаемые таковы: 10, (-15), 20 Получаются такие варианты: 10-15+20=15 10+20-15=15 -15+10+20=15 -15+20+10=15 20-15+10=15 20+10-15=15
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