Помогите пожалуйста Номер 111 русский язык

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Помогите пожалуйста Номер 111 русский язык
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдите ширину прямоугольного параллелепипеда ,если его длина одна пятая ,высота три целых пять десятых,а объём сорок два сантиметра в кубе. Цена товара повысилась на тридцать пять процентов и составляет теперь пятьсот девяносто четыре рубля. Требуется найди длину окружности и площадь круга радиуса четыре сантиметра. Число "пи" равно три целых четырнадцать сотых . Из собранного картофеля тридцать четыре процента сданы государству ,одна четвертая оставшегося отправлена в семенной фонд,а остальные восемь тысяч девятьсот десять тонн заложены на длительное хранение.Для перевозки песка от карьера до стройки потребовалось 16 машин грузоподъёмностью пять целых пять десятых тонн каждая. К Олимпиаде в Сочи изготовлено более тысячи триста штук медалей.На изготовление одной медали уходит около восемнадцати часов.
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