Нужно описать,каждую строчку этой программы Program P1; type Mytype=set of char; var m,n,g:Mytype; w,s: string; i,k:integer; begin m:=['A'..'F']; n:=['X'..'Z']; g:=m+n; writeln('введите строку'); readln(s); writeln('но...

Информатика

Нужно описать,каждую строчку этой программы Program P1; type Mytype=set of char; var m,n,g:Mytype; w,s: string; i,k:integer; begin m:=['A'..'F']; n:=['X'..'Z']; g:=m+n; writeln('введите строку'); readln(s); writeln('новая строка'); for i:=1 to length(s) do if (s[i] in g) then write(s[i]); writeln; end.

Автор: Гость