Нужно описать,каждую строчку этой программы Program P1; type Mytype=set of char; var m,n,g:Mytype; w,s: string; i,k:integer; begin m:=['A'..'F']; n:=['X'..'Z']; g:=m+n; writeln('введите строку'); readln(s); writeln('но...
Информатика
Нужно описать,каждую строчку этой программы Program P1; type Mytype=set of char; var m,n,g:Mytype; w,s: string; i,k:integer; begin m:=['A'..'F']; n:=['X'..'Z']; g:=m+n; writeln('введите строку'); readln(s); writeln('новая строка'); for i:=1 to length(s) do if (s[i] in g) then write(s[i]); writeln; end.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то накидал объяснение, думаю разберётесь. C:
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