Создать массив А из десяти целых чисел, принадлежащих промежутку [-10;20). Вывести по??ученный массив на экран. Подсчитать сумму элементов массива, значение которых превышает 2.

Информатика
Создать массив А из десяти целых чисел, принадлежащих промежутку [-10;20). Вывести по??ученный массив на экран. Подсчитать сумму элементов массива, значение которых превышает 2.
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