Закончите уравнения реакций a)Si+Ca; б)SiO2+Mg=; в)SiO2+Al2O3=; г)BaCO3+SiO2=; д)Si+KOH+H2O=; Е)K2SiO3+HNO3=;
Химия
Закончите уравнения реакций a)Si+Ca; б)SiO2+Mg=; в)SiO2+Al2O3=; г)BaCO3+SiO2=; д)Si+KOH+H2O=; Е)K2SiO3+HNO3=;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Si + 2Ca → Ca2SiSiO2 + 2Mg → Si + 2MgO (при высокой температуре)Al2O3 + SiO2 → Al2SiO5BaCO3+SiO2 → BaSiO3 + CO2Si + H2O + 2KOH → K2SiO3 + 2H2K2SiO3+2HNO3 → 2KNO3+H2SiO3(выпадает в осадок)
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