Здравствуйте помогите решить пример с объяснением ((181298/734+158)*623+8658)/813+179+346*2003 с объяснением
Математика
Здравствуйте помогите решить пример с объяснением ((181298/734+158)*623+8658)/813+179+346*2003 с объяснением
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