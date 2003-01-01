Здравствуйте помогите решить пример с объяснением ((181298/734+158)*623+8658)/813+179+346*2003 с объяснением

Математика
Здравствуйте помогите решить пример с объяснением ((181298/734+158)*623+8658)/813+179+346*2003 с объяснением
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