Что спасает Онегина от духовной гибели?

Литература
Что спасает Онегина от духовной гибели?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Онегина спасает любовь Татьяны
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