1. В чём сущность понятий "дизайн", "дизайнер"? 2. Когда возникает необходимость в проектировании?
Технология
1. В чём сущность понятий "дизайн", "дизайнер"? 2. Когда возникает необходимость в проектировании?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дизайны когда человек придумывает что-то красивое и называют это дизайном. дизайнер это тот человек который придумывает цвета вещей или Какого цвета сделать стены. второй вопрос когда хочется работать!!
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