Сочинение на тему:зачем мне нужен фонетический разбор . помогите пожалуйста желательно быстрее
Русский язык
Сочинение на тему:зачем мне нужен фонетический разбор . помогите пожалуйста желательно быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зачем нам нужна фонетика? Без фонетики русский язык невозможен. Фонетика раздел языкознания, изучающая звуки речи и звуковое строение языка. Именно поэтому она играет важную роль. Если бы не фонетика,то мы бы не знали строение языка, как соединяются звуки, не делали бы фонетический разбор.Именно фонетика очень важная часть языка. Без фонетики язык не такой. Именно поэтому нам и нужна фонетика.
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