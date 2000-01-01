Напишите ДЛИНУ острова в км Великобритания, Мадагаскар, Шри-Ланка, Суматра, Ява, Калимантан, Новая Гвинея.
География
Напишите ДЛИНУ острова в км Великобритания, Мадагаскар, Шри-Ланка, Суматра, Ява, Калимантан, Новая Гвинея.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шри-ланка -430км. Мадагаскар-1600км. Суматра-1800км. Ява-1000км. Калимантан-1100км. Нова Гвінея -2000км. Великобританія-966
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