Помогите пожалуйста составь из слова виноград слово которое обозночает ледяные остатки ( 4 буквы )
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Помогите пожалуйста составь из слова виноград слово которое обозночает ледяные остатки ( 4 буквы )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово - град. Которое означает - ледяные остатки.
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