Дано: V1 = 3,6 км/ч t=? S=500м.
Физика
Дано: V1 = 3,6 км/ч t=? S=500м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале км/ч переведем в м/с, 3.6км/ч= 3.6*1000 метров,: 3600 секунд,= 1 м/с чтобы найти t надо s поделить на v получается, 500 метров делим 1 мс= 500 сек
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