Функции промежуточных клеток

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Промежуточные клетки-это мелкие, малодифференцированные клетки, расположенные между эпителиально-мускульными в эктодерме. Они участвуют в размножении и регенерации, т. к. из них могут образовываться любые клетки тела. Например, из них образуются стрекательные клетки по мере их использования ( использованные отмирают) , половые клетки при половом размножении, при регенерации и стробиляции (вид размножения, когда тело делится на несколько частей и из каждого кусочка строится организм) они образуют необходимые клетки и как бы достраивают тело кишечнополостного и тому подобное.