Оконачение - это значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для ______. Среди окончаний есть нулевые окончания. Основа - это часть изменяемого слова без ________ или все неизменяемое слово. В основе слова закл...

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Окончание - это значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и предложении. Среди окончаний есть нулевые окончания. Основа - это часть изменяемого слова без окончания или всё неизменяемое слово. В основе слова заключается его лексическое значение. Корень - это главная значимая часть слова, в которой заключено общее значение всех однокоренных слов. Суффикс - это значимая часть слова, которая находится после корня или после другого суффикса и служит для образования слов. Приставка - это значимая часть слова, которая находится перед корнем или перед другой приставкой и служит для образования слов.