1. В чем суть биогенетического закона? 2. Какие факты подверждают справедливость биогенетического закона? 3. Что такое плауента и какова ее функция?
Биология
1. В чем суть биогенетического закона? 2. Какие факты подверждают справедливость биогенетического закона? 3. Что такое плауента и какова ее функция?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 как передается наследственная информация
Гость:
1.биогенетический закон -каждое живое существо в своем индувидуальном развитии повторяет в известной степени формы , пройденные его предками или его видом.
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