1. В чем суть биогенетического закона? 2. Какие факты подверждают справедливость биогенетического закона? 3. Что такое плауента и какова ее функция?

Биология

1. В чем суть биогенетического закона? 2. Какие факты подверждают справедливость биогенетического закона? 3. Что такое плауента и какова ее функция?

Автор: Гость