1. Горы Дальнего Востока сформировались преимущественно в эпохи: а) байкальской и каледонской складчатости. б) каледонско и герцинской складчатости в)герцинской и мезозойской складчатости. г) мезозойской и альпийской складчатос...
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1. Горы Дальнего Востока сформировались преимущественно в эпохи: а) байкальской и каледонской складчатости. б) каледонско и герцинской складчатости в)герцинской и мезозойской складчатости. г) мезозойской и альпийской складчатости 2. В районе какого из перечисленных объектов выпадает наибольшее количество осадков? а) Устье Амура б) мыс Дежнёва в) мыс Лопатка г) Пенжинская губа д) озеро Ханка
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1. а) 2. в) ++++++++++++++++++++++++++=============================
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