1.В каких смыслах употребляется понятие "общество"? Выпишите три-четыре основных признака общества. 2.Запишите определение понятия "общественные отношения" и приведи примеры общественных отношений. 3.Запишите определение поняти...

Гость: Гость:

1. Общество в широком смысле - обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой совокупность всех исторически развивающихся способов взаимодействия и форм объединения людей. Общество в узком смысле - каждый из исторически сложившихся и развивающихся способов взаимодействия и форм объединения людей. Основные признаки общества: - имеет свою территорию - существует дольше продолжительности жизни человека - пополняется за счет детей представителей объединения - своя система управления - своя культура 2. Общественные отношения - это различные социальные взаимосвязи, возникающие в социальном взаимодействии, связанные с положениями людей и их функциями в обществе. Примеры: Рабовладелец и раб, работодатель и наемный работник, человек перед судом, общение с друзьями 3. Социальные нормы - это правила поведения человека в обществе. Нет, иначе наступит хаос. Виды: религиозные, политические. нормы права, копроративные