1.В каких смыслах употребляется понятие "общество"? Выпишите три-четыре основных признака общества. 2.Запишите определение понятия "общественные отношения" и приведи примеры общественных отношений. 3.Запишите определение поняти...
Обществознание
1.В каких смыслах употребляется понятие "общество"? Выпишите три-четыре основных признака общества. 2.Запишите определение понятия "общественные отношения" и приведи примеры общественных отношений. 3.Запишите определение понятия "социальные нормы". Может ли общество жить без социальных норм? Почему? Какие виды социальных норм тебе известны? Примеры норм дозволения, норм предписания, запрета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Общество в широком смысле - обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой совокупность всех исторически развивающихся способов взаимодействия и форм объединения людей. Общество в узком смысле - каждый из исторически сложившихся и развивающихся способов взаимодействия и форм объединения людей. Основные признаки общества: - имеет свою территорию - существует дольше продолжительности жизни человека - пополняется за счет детей представителей объединения - своя система управления - своя культура 2. Общественные отношения - это различные социальные взаимосвязи, возникающие в социальном взаимодействии, связанные с положениями людей и их функциями в обществе. Примеры: Рабовладелец и раб, работодатель и наемный работник, человек перед судом, общение с друзьями 3. Социальные нормы - это правила поведения человека в обществе. Нет, иначе наступит хаос. Виды: религиозные, политические. нормы права, копроративные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Есть утверждения "свои эмоции и чувства надо уметь скрывать", "надо не бояться проявлять свои чувства и эмоции ". какое из них кажется вам более ве...
Английский язык