Есть утверждения "свои эмоции и чувства надо уметь скрывать", "надо не бояться проявлять свои чувства и эмоции ". какое из них кажется вам более верным? а может быть, можно согласиться с обоими?обоснуйте свой выбор... помогите ...
Обществознание
Есть утверждения "свои эмоции и чувства надо уметь скрывать", "надо не бояться проявлять свои чувства и эмоции ". какое из них кажется вам более верным? а может быть, можно согласиться с обоими?обоснуйте свой выбор... помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти два утверждения верны. "Свои эмоции и чувства надо уметь скрывать" действительны. Иногда не стоит выставлять их на показ или даже в какой либо ситуации. Но и "Надо не бояться проявлять свои чувства и эмоции" тоже верно. Не нужно все держать в себе, и горе, и радость, все это приводит к печальным последствиям (депрессия, агрессия). Т.е. мы приходим к выводу - свои эмоции и чувства нельзя держать в себе, но и выплескивать на других тоже нежелательно.
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