5 олицетворений, 5 метафор к определению Поздняя Осень Даю 30 б

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5 олицетворений, 5 метафор к определению Поздняя Осень Даю 30 б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение: 1.злится зима, 2.ветер поет, 3.дождь плачет, 4.буря воет, 5.слезы подступили Метафоры: 1.огненные гроздья рябины, 2.отговорила берёзовым, весёлым языком, 3.в залихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слёз, 4.сверху озябшая светит луна, 5.берёзы в белом плачут по лесам.
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