5 олицетворений, 5 метафор к определению Поздняя Осень Даю 30 б

Гость: Гость:

Олицетворение: 1.злится зима, 2.ветер поет, 3.дождь плачет, 4.буря воет, 5.слезы подступили Метафоры: 1.огненные гроздья рябины, 2.отговорила берёзовым, весёлым языком, 3.в залихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слёз, 4.сверху озябшая светит луна, 5.берёзы в белом плачут по лесам.