5 олицетворений, 5 метафор к определению Поздняя Осень Даю 30 б
Русский язык
5 олицетворений, 5 метафор к определению Поздняя Осень Даю 30 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение: 1.злится зима, 2.ветер поет, 3.дождь плачет, 4.буря воет, 5.слезы подступили Метафоры: 1.огненные гроздья рябины, 2.отговорила берёзовым, весёлым языком, 3.в залихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слёз, 4.сверху озябшая светит луна, 5.берёзы в белом плачут по лесам.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Хватит ли 24 т. бензина для того,чтобы на первую автозаправочную станцию отправить 7 т 5ц, а на вторую на 8 у больше, чем на первую,
Математика
Как называется одна сотая часть центнера??? одна тысячная часть кг одна сотая част?? числа одна десятая дециметра одна тысячная километра
Українська мова