Какими ты представляешь горошинок укажи какие слова подходят каждой из них.1 горо??ина скромная.2 горошина сонная .3горошина покорная .4 горошина мечтательная .5 горошина хвастливая.
Литература
Какими ты представляешь горошинок укажи какие слова подходят каждой из них.1 горо??ина скромная.2 горошина сонная .3горошина покорная .4 горошина мечтательная .5 горошина хвастливая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горошина мечтательная
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