Пожалуйста помогите номер 1,2,3,4

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Пожалуйста помогите номер 1,2,3,4
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Гость:
2)деревья дальше я думаю сам сумеешь
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