Помогите пожалуйста дою 5 балов
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Помогите пожалуйста дою 5 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь нужно прочитать текст. Текста нету поэтому не могу ничем помочь. и да,его нужно перевести чтобы что-нибудь понять
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