Від якого року мусульмани ведуть своє літочислення?
История
Від якого року мусульмани ведуть своє літочислення?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Годы отсчитываются от переселения Мохаммеда в Медину -Хиджры в 622 г н.э.
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