Рабочие должны были сделать 72 стула. Через 3 часа осталось сделать 45 стульев. За ск??лько часов они сделают остальные стулья, если производительность труда не изменится?
Математика
Рабочие должны были сделать 72 стула. Через 3 часа осталось сделать 45 стульев. За ск??лько часов они сделают остальные стулья, если производительность труда не изменится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)72-45=27(c.)за 3 часа 2)27/3=9(с.)за 1 час 3)45/9=5(с.)за столько часов они сделают остальные стулья(это и есть ответ)
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