Рабочие должны были сделать 72 стула. Через 3 часа осталось сделать 45 стульев. За ск??лько часов они сделают остальные стулья, если производительность труда не изменится?

Математика

Рабочие должны были сделать 72 стула. Через 3 часа осталось сделать 45 стульев. За ск??лько часов они сделают остальные стулья, если производительность труда не изменится?

Автор: Гость