Найдите четыре дроби,каждая из которых больше 5\9 и меньше7\9
Математика
Найдите четыре дроби,каждая из которых больше 5\9 и меньше7\9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Методом подбора сначала считаешь сколько будет 5/9 и 7/9. получается 0,56 и 0,78 соответственно. вот и получается 2/3, 3/4, 3/5, 4/7, 5/8
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