Постройте график прямой пропорциональность заданнойфоимулой а) у=2,5x б)y=-4,5х
Математика
Постройте график прямой пропорциональность заданнойфоимулой а) у=2,5x б)y=-4,5х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) у=2,5x ---красный б)y=-4,5х ---синий
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