Постройте график прямой пропорциональность заданнойфоимулой а) у=2,5x б)y=-4,5х

Математика
Постройте график прямой пропорциональность заданнойфоимулой а) у=2,5x б)y=-4,5х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) у=2,5x ---красный б)y=-4,5х  ---синий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения со словами, водопой, прибой, травостой.
Ответить
Обществознание
Фамилия комонавта который полетел 3 раза в космос
Ответить
Биология
Высокий темп размножения бактерий особенно опасен в случае размножения болезнет??орных бактерий, например...
Ответить
Русский язык
Написать сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста(толкование з??ачения слова). Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Срооооооочно сделайте номер 2
Ответить