Написать сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста(толкование з??ачения слова). Помогите пожалуйста
Русский язык
Написать сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста(толкование з??ачения слова). Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова в русском языке имеют различные значения. Есть выражения, приятные всем, как, к примеру, "ты отлично выглядишь", "люблю тебя". Иногда слово может ранить. Скажешь что-то другу в спешке, не подумав, глядишь - товарищ обиделся.
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