Написать сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста(толкование з??ачения слова). Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Слова в русском языке имеют различные значения. Есть выражения, приятные всем, как, к примеру, "ты отлично выглядишь", "люблю тебя". Иногда слово может ранить. Скажешь что-то другу в спешке, не подумав, глядишь - товарищ обиделся.