Какое число надо подставить вместо a, чтобы корнем уравнения : (x-7)+a=23 было число 9 (11+x)+101=a было число 5? Помогите пожалуйста даю 50 баллов!!!

Математика

Какое число надо подставить вместо a, чтобы корнем уравнения : (x-7)+a=23 было число 9 (11+x)+101=a было число 5? Помогите пожалуйста даю 50 баллов!!!

Автор: Гость