Какое число надо подставить вместо a, чтобы корнем уравнения : (x-7)+a=23 было число 9 (11+x)+101=a было число 5? Помогите пожалуйста даю 50 баллов!!!
Математика
Какое число надо подставить вместо a, чтобы корнем уравнения : (x-7)+a=23 было число 9 (11+x)+101=a было число 5? Помогите пожалуйста даю 50 баллов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (9-7)+a=23 2+a=23 a= 21 2) (11+5)+101=a 117=a a=117
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