Что такое трагедия в жизни и искусстве?
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Что такое трагедия в жизни и искусстве?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трагедия- 1: Драматическое произведение, изображающее напряженную и неразрешимую коллизию, личную или общественную катастрофу и обычно оканчивающееся гибелью героя. 2: Потрясающее событие, тяжкое переживание, несчастье. Иными словами это то что человек чувствует какую-то боль, переживает)) надеюсь все правильно)
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