Что такое трагедия в жизни и искусстве?

Гость: Гость:

Трагедия- 1: Драматическое произведение, изображающее напряженную и неразрешимую коллизию, личную или общественную катастрофу и обычно оканчивающееся гибелью героя. 2: Потрясающее событие, тяжкое переживание, несчастье. Иными словами это то что человек чувствует какую-то боль, переживает)) надеюсь все правильно)